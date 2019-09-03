Полиция переквалифицировала производство по факту нападения секретаря Бориспольского горсовета Годунка на активиста

Следователь Бориспольского отдела полиции Полиции Киевской области в ходе расследования уголовного производства относительно нападения секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка на общественного активиста в здании горсовета вынес постановление о его переквалификации.

Как напомнили в пресс-службе областного главка полиции во вторник, следователи Бориспольского отдела полиции расследуют уголовное производство относительно нападения секретаря на общественного активиста в здании Бориспольского горсовета, открытое 29 августа по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе расследования указанного уголовного производства, допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения и проведения следственных экспериментов, следователь усматривает в действиях мужчины имеющиеся признаки хулиганских действий, в связи с чем вынес постановление о его переквалификации на преступление, предусмотренное ч.1 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время материалы указанного уголовного производства направлены в прокуратуру для изучения и согласования сообщения о подозрении правонарушителю.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок приобрел широкую общественную известность 10 июля, когда президент Украины Владимир Зеленский выгнал его со встречи в Борисполе с местными властями и активом Киевской области, на которой обсуждался вопрос функционирования Бориспольской больницы.

В ходе дискуссии Годунок посетовал, что ранее соучредителями Бориспольской больницы были город и район 50 на 50, а затем глава Бориспольской РГА Александр Туренко забрал у города больницу, и теперь больница не может финансироваться из городского бюджета.

В свою очередь Зеленский сказал, что "когда много кричат, он всегда просит найти ему в интернете что-то о человеке, который очень много кричит".

"Я тут прочитал - газеты, скажите, это правда или нет - так, член "Батькивщины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч.3 ст. 142 Уголовного кодекса - "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич. Это Вы?" - спросил президент Годунка.

После получения от собеседника утвердительного ответа, Зеленский сказал: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста".

2 сентября в Полиции Киевской области сообщили, что следователи готовят подозрение секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку за нападение 29 августа на общественного активиста в здании горсовета. "Об этом полиции стало известно из социальных сетей. После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства", - сообщили тогда в главке.

Вместе с тем, отмечали в ведомстве, все необходимые процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления продолжались.

Также в информации говорилось, что следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. "Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений", - отмечается в сообщении.

По данному факту следователями расследуется уголовное производство по ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).