В бригадах украинской армии будут "ночные" подразделения, обученные по специальной программе

По решению начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака отныне на подготовку отдельных подразделений к действиям ночью будет тратиться 70% учебного времени, первый замначальника Главного управления подготовки ВСУ полковник Игорь Подолян.

"В этом направлении были проблемы. И сегодня решением начальника Генерального штаба определен четкий перечень подразделений из состава каждой бригады, имеющих соответствующее оборудование для обучения ночью", - сказал он на брифинге в информагентстве Минобороны, сообщается во вторник утром на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

По словам Подоляна, распределение учебного времени у таких подразделений составит 30/70.

"То есть 70% общего времени будет тратиться на то, чтобы выполнять соответствующие учебно-боевые задачи во время боевой подготовки ночью", - отметил офицер.