Число жертв взрыва в Кабуле в понедельник превысило 15 человек – власти

До 16 человек выросло число погибших в результате взрыва в афганской столице, осуществленного в понедельник, более 100 человек получили ранения, сообщили во вторник местные власти.

"В результате атаки вчера вечером погибли 16 человек, ранены 116 человек", - сказал журналистам официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими.

Он уточнил, что талибами которые взяли на себя ответственность за взрыв, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в тракторе.

Как сообщалось накануне, взрыв был осуществлен в элитном районе Кабула "Грин Вилидж", где проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане. По первоначальными данным, погибли 5 и было ранено 50 человек.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в Twitter, что целью атаки были "иностранные захватчики".