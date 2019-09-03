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08:09 03.09.2019

Число жертв взрыва в Кабуле в понедельник превысило 15 человек – власти

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Число жертв взрыва в Кабуле в понедельник превысило 15 человек – власти

До 16 человек выросло число погибших в результате взрыва в афганской столице, осуществленного в понедельник, более 100 человек получили ранения, сообщили во вторник местные власти.

"В результате атаки вчера вечером погибли 16 человек, ранены 116 человек", - сказал журналистам официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими.

Он уточнил, что талибами которые взяли на себя ответственность за взрыв, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в тракторе.

Как сообщалось накануне, взрыв был осуществлен в элитном районе Кабула "Грин Вилидж", где проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане. По первоначальными данным, погибли 5 и было ранено 50 человек.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в Twitter, что целью атаки были "иностранные захватчики".

Теги: #рост #взрыв #афганистан #жертвы
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