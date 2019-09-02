События

23:08 02.09.2019

Пять человек погибли и 50 ранено в результате взрыва в Кабуле

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Пять человек погибли и 50 ранено в результате взрыва в Кабуле

В результате взрыва в элитном районе Кабула "Грин Вилидж" погибли 5 и ранено 50 человек, сообщил начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

По его словам, раненные доставлены в лечебные учреждения, почти все пострадавшие - мирные граждане.

"Эти данные не окончательные, по мере поступления информации они будут меняться", - добавил Рахими.

По данным МВД, в результате взрыва заминированного автомобиля в элитном районе "Грин Вилидж" вечером в понедельник в девятом районе Кабула произошло возгорание цистерны с горючим, в радиусе 1 км пострадали здания.

В свою очередь, движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за нападение. Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в твиттере, что целью атаки были "иностранные захватчики".

В элитном районе Кабула "Грин Вилидж" проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане.

Теги: #взрыв #афганистан #жертвы #кабул
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