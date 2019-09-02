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14:56 02.09.2019

В Украине ожидают около 40 тыс. паломников-хасидов на праздновании Рош-ха-Шана

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В Украине ожидают около 40 тыс. паломников-хасидов на праздновании Рош-ха-Шана

В Украине ожидают около 40 тыс. паломников-хасидов, которые прибудут для празднования иудейского Нового года (Рош-ха-Шана), сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По предварительным оценкам, в 2019 году с 23 сентября по 4 октября в мероприятиях примут участие около 40 тыс. паломников из многих стран мира, наиболее интенсивное перемещение паломников будет происходить через Киев, Одессу и Винницу. Особое внимание будет сосредоточено на организации безопасности паломников в городе Умань", - цитирует главу ГСЧС Николая Чечеткина пресс-служба ведомства в понедельник, после встречи с израильской делегацией во главе с послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом.

В Госслужбе отметили, что будет осуществляться координация с правоохранительными органами и местными органами власти.

В период с 23 сентября по 4 октября подразделения черкасского гарнизона будут нести службу в усиленном режиме, а для решения вопросов экстренной санавиации будет привлечен вертолет ГСЧС в медицинском варианте.

Теги: #евреи #паломники #хасиды
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