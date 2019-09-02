Зеленский ждет от руководства НАБУ и ГБР докладов о расследовании преступлений в "Укроборонпроме"

Президент Украины Владимир Зеленский ждет отчета о расследовании фактов злоупотреблений в госконцерне "Укроборонпром" от директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

"Хочу напомнить о преступлениях в системе Укроборонпрома… Прошу руководителей ГБР и НАБУ доложить о ходе расследований этих фактов", - сказал Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.

По его словам, злоупотребления в "Укроборонпроме" причиняют большой урон украинской экономике и национальной безопасности.