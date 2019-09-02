Есть большая надежда, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ пройдет в скором времени, работа ведется - помощник Зеленского

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией произойдет в самое ближайшее время.

"Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Могу лишь сказать, что в телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина - ИФ), сам факт которого я поддерживаю, эта тема обсуждалась, и у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас", - отметил Ермак.