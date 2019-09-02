События

09:49 02.09.2019

СБУ разоблачила незаконную вырубку деревьев в природно-заповедном фонде Ильницкого лесничества в Закарпатье

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СБУ разоблачила незаконную вырубку деревьев в природно-заповедном фонде Ильницкого лесничества в Закарпатье

Сотрудники службы безопасности Украины разоблачила незаконную вырубку деревьев в природно-заповедном фонде Ильницкого лесничества в Закарпатье, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБУ установили, что чиновник организовал вырубку древесины на участке вверенного ему обхода без соответствующего документального учета. Противоправно заготовленную лесопродукцию он планировал реализовать своим сообщникам.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения", - отметили в СБУ.

Теги: #заповедник #сбу #вырубка #лес
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