События

09:24 02.09.2019

В штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан"

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В штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан"

В штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан".

Национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.

"Поручения об обязательной эвакуации направлены в округи Палм Бич, Мартин и Сент-Луси. Поручения в адрес округов Сент-Джонс, Бревард и Волуси поступят завтра", - говорится в заявлении. Обязательная эвакуация также затронет округи Дувал, Индиан и Нассо.

Еще в семи округах проводится добровольная эвакуация.

Для обеспечения свободного проезда в целях эвакуации губернатор приостановил сбор пошлин на некоторых платных автодорогах штата, в том числе на основной магистрали Тернпайк. На территории штата функционирует 38 общих и 11 специализированных убежищ.

Власти Флориды готовы задействовать до 28 тыс. рабочих для оперативного ремонта электросетей в случае их обрыва во время урагана. До 40 поисковых отрядов находятся на дежурстве.

В заявлении также говорится, что штат усиленно снабжается топливом и провиантом.

Более 45 общеобразовательных школ и 34 вуза, а также ряд государственных учреждений объявили о своем закрытии на время ЧС.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.

"Мы не можем сделать всех счастливыми. Но мы верим, что сможем сохранить жизнь каждому", - заявил Макмастер во время выступления, трансляция которого велась на сайте управления штата по ЧС.

Приказ Макмастера об обязательной эвакуации всего побережья штата вступит в силу в полдень понедельника и затронет 830 тыс. человек.

Кроме того, губернатор объявил, что все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты со вторника.

По его словам, эвакуация уже началась в домах престарелых и больницах.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил эвакуацию прибрежных населенных пунктов региона, говорится в заявлении, опубликованном в Твиттере губернатора.

"Лица, находящиеся восточнее шоссе I-95 в округах Брайан, Кэмден, Четэм, Глинн, Либерти и Макинтош должны эвакуироваться в связи с ураганом "Дориан", - заявил Кемп.

Губернатор призвал граждан сохранять бдительность и оставаться в безопасных местах.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал гражданам США не приближаться к морскому побережью из-за урагана "Дориан".

"Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана Дориан наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны", - написал Болтон в Твиттере.

Теги: #сша #ураган
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