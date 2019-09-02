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04:56 02.09.2019

Болтон предостерег американцев от приближения к морскому побережью

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Болтон предостерег американцев от приближения к морскому побережью

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал гражданам США не приближаться к морскому побережью из-за урагана "Дориан".

"Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана Дориан наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны", - написал Болтон в твиттере.

Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

Теги: #сша #болтон #ураган
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