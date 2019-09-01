Трамп предупредил американцев: ураган "Дориан" может стать мощнейшим из случавшихся ранее

Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал жителей штатов: Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия и Алабама, - проявить бдительность перед ударом урагана "Дориан".

"В дополнение к Флориде - Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, вероятно, пострадают сильнее, чем предполагается", - написал он в "Твиттере".

"Выглядит (этот ураган - ИФ) как мощнейший из случавшихся когда-либо ураганов. Уже пятая категория (по шкале Саффира-Симпсона - ИФ). Будьте осторожны все! Благославит вас всех Господь!" - добавил Трамп.

Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.