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22:39 31.08.2019

Зеленский о поездке Богдана в Сен-Тропе: Он не прав

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Зеленский о поездке Богдана в Сен-Тропе: Он не прав

Президент Украины Владимир Зеленский не оправдывает поведение главы своего офиса Андрея Богдана в Сан -Тропе на День независимости Украины.

"Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Он… один из реальных мощных людей во власти и он не имеет права в День независимости своей страны в Сан-Тропе гулять. Я думаю, что он не прав. Нарушил ли он закон?... Не нарушил", - сказал Зеленский в программе "100 дней президента", обнародованной в субботу на телеканале "1+1".

По словам президента, Богдан пошел в отпуск до Дня независимости и был приглашен на свадьбу своего друга в Сан-Тропе 24 августа.

"Специально на День независимости, хочу его защитить в этом вопросе, он не ехал в Сан-Тропе", - отметил президент.

Теги: #зеленский #богдан
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