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17:07 31.08.2019

Украинский военный ранен вблизи Зайцево из-за обстрела боевиков, попросивших о "тишине" якобы для получения тел

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Украинский военный ранен вблизи Зайцево из-за обстрела боевиков, попросивших о "тишине" якобы для получения тел

Незаконные вооруженные формирования в субботу запросили украинских военных в составе операции объединенных сил о соблюдении режима тишины до 16.00 в районе пгт Зайцево (Бахмутский район Донецкой области) для того, чтобы забрать тела погибших, но на самом деле обстреляли украинские позиции, ранения получил один военнослужащий.

Как сообщается на странице ООС в Фейсбуке, в 13.30 боевики попросили объединенные силы позволить им забрать тела погибших – членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка "Азов" в районе Светлодарской дуги. Украинская сторона подтвердила запрос на режим тишины на период до 16.00.

"У врага была другая цель - воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и нанести поражение по нашим подразделениям. С этой целью он, нарушая режим тишины, дерзко начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Украинские военнослужащие были готовы к такому развитию событий, однако во время мощного обстрела один военный получил ранения, ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья - средней тяжести.

Теги: #зайцево #оос #обстрел
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