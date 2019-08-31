Летнее тепло порадует украинцев в первые дни осени

В ближайшие сутки, 1 сентября, погоду в Украине будет определять довольно сухая и по-летнему теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье 30-33°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 сентября самая высокая температура днем была +35,5 в 2015 году, самая низкая ночью +6,5 в 1924 году.

2 сентября - без осадков, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 27-32°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°; днем 29-31°.

31 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в Днепре в пределах Киева 22°.