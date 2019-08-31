В УСР сообщили о закрытии "дела И.Калетника", новом назначении Матиоса и внесении Луценко изменений в ЕРДР

В Управление специальных расследований (УСР) Генпрокуратуры 30 августа поступил приказ генпрокурора Юрия Луценко, которым главный военный прокурор Анатолий Матиос назначен курирующим заместителем за работой УСР.

Как сообщается на странице УСР в соцсети Фейсбук, выяснилось, что 29 августа генпрокурор Юрий Луценко внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) данные в 20 уголовных производствах и изменил орган досудебнго расследования, забрав их у следователей УСР.

В УСР утверждают, что по нескольким производствам следователи уже готовили подозрения.

"Ну, и вишенкой на торте стал приказ Луценко, который поступил в УСР также 20.08.2019, которым главного военного прокурора Матиоса А.В., при наличии у него реального конфликта интересов, определено курирующим заместителем за работой УСР. Чтобы понимать и контролировать другие уголовные производства, которые еще остались у следователей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, УСР сообщило о том, что заместитель генпрокурора Сергей Кизь принял решение о закрытии производства относительно бывшего первого заместителя Верховной Рады Игоря Калетника в связи с отсутствием состава преступлений в его действиях.

В УСР подчеркнули, что речь идет об уголовном производстве по подозрению ряда выскокопоставленных чиновников и народных депутатов в организации и голосовании незаконным способом за диктаторские законы 16 января 2014 года.

По информации СМИ, в мае 2019 года адвокат Колесника Ирина Залюбовская сообщила, что Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру отменить розыск И.Калетника. "Суд установил незаконность действий Генеральной прокуратуры Украины и в очередной раз признал, что уголовное производство по так называемым законам 16 января является политическим преследованием", - заявила Залюбовская.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 августа 2019 года уволила Луценко с поста генпрокурора и назначила на эту должность Руслана Рябошапку.