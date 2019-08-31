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07:14 31.08.2019

Мошенники от имени Зеленского требовали $ 570 000 за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме" - Богдан

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Мошенники от имени Зеленского требовали $ 570 000 за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме" - Богдан

Правоохранители задержали двух мошенников, которые, представившись доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского, требовали $ 570 000 долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме", сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан,

По его словам, мошенники требовали деньги от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" за обещание решить вопрос о назначении его на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром".

"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента", - написал Богдан, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По словам главы Офиса президента, группа состояла из четырех человек, но задержаны только двое. Это произошло в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20/8 в Киеве. Операцией занимались военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины.

Теги: #взятка #мошенники #укроборонпром #украина #богдан
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