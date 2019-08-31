Житель Изюма обнаружил во дворе дома 1,5-литровую емкость предположительно с ртутью – полиция

Изюме Харьковской области 48-летний местный житель во время уборки огорода обнаружил закупоренную стеклянную посуду темного цвета, заполненную похожей на ртуть жидкостью неизвестного происхождения и сообщил об этом в полицию.

"С места происшествия была изъята емкость объемом около полулитра, весом 2,5 килограмма. Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вывезли вещество для дальнейшей утилизации", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Информация зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Проводится проверка.