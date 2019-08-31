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00:16 31.08.2019

В Харьковской области от разрыва неизвестного взрывного предмета погиб сотрудник Госпогранслужбы

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В Харьковской области от разрыва неизвестного взрывного предмета погиб сотрудник Госпогранслужбы

Во время несения службы на границе в Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник, сообщает  пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

 "Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею", - отмечается в сообщении, на сайте Госпогранслужбы Украины в пятницу вечером.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

"Для объективного установления причин, приведших к гибели пограничника на месте также работает группа офицеров пограничного ведомства." – отметили а Госпогранслужбе.

 

Теги: #пострадавший #взрыв #украина #харьковская
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