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19:34 30.08.2019

Зеленский предлагает Раде законодательно урегулировать конфискацию незаконных активов и увольнение уличенных лиц – законопроект

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Зеленский предлагает Раде законодательно урегулировать конфискацию незаконных активов и увольнение уличенных лиц – законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

Соответствующий проект закона, определенный главой государства как безотлагательный, зарегистрирован под №1031.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предлагает на законодательном уровне решить вопрос надлежащего функционирования института о признании необоснованными активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и их взыскания в доход государства, особенности искового производства по делам о признании необоснованными активов таких категорий лиц, и их взыскания в доход государства.

"В связи с этим предусматривается введение в Гражданском кодексе Украины отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов", - говорится в документе.

Также законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 15тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышающее его законные доходы.

Отдельно уточняется обязанность доказательства по делам такой категории.

"В частности, по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства истец обязан привести в иске фактические данные, подтверждающие связь активов с лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, и их необоснованность, то есть наличие разницы между их стоимостью и законными доходами этого лица. В случае признания судом достаточной доказанности этих фактов, на основании представленных истцом доказательств опровержения необоснованности активов возлагается на ответчика", - говорится в записке.

Вопрос выявления необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности возлагается на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а в определенных законом случаях - Государственное бюро расследований и Генеральную прокуратуру.

Право на обращение в суд с соответствующим иском предоставляется прокурорам САП (кроме дел, где ответчиком являются должностные лица НАБУ и прокуроры САП. В таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генпрокуратуры по поручению генпрокурора).

"Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что, в свою очередь, будет гарантией беспристрастного рассмотрения таких дел", - отмечается в пояснительной записке.

Также законодательной инициативой определяется, что взыскание в доход государства активов, признанных судом необоснованными или других активов ответчика, соответствующих стоимости необоснованных активов, осуществляется в порядке, установленном законом "Об исполнительном производстве", кроме случаев осуществления такого взыскания в порядке, установленном законом "О национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

По результатам признания необоснованными активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, их взыскания в доход государства предлагается предусмотреть увольнение указанных лиц с занимаемых должностей путем внесения изменений в соответствующие законы.

Принятие проекта закона позволит внедрить правовые основания для привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном обогащении, а также для взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Теги: #законопроект #активы #конфискация
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