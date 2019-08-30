Пожар на складе химпредприятия во Львовской области локализован, пострадали два сотрудника

Два сотрудника ООО "Ника друк", занимающегося производством химической продукции, пострадали в результате пожара в одноэтажном складском здании на территории предприятия, расположенном в с.Чишки Пустомытовского района Львовской области по ул.Леси Украинки, 53.

Как сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в 13:48 в пятницу, по состоянию на 15:00 площадь пожара составляет около 2 тыс кв м. "Происходит горение легковоспламеняющихся и горючих веществ (растворителя)", - сообщили в ведомстве.

В 15:44 пожар был локализован на площади 2 тыс кв м.

К тушению привлечены 114 человек личного состава и 30 единиц техники ГСЧС.

Глава ведомства Николай Чечеткин уточнил, что площадь здания, в котором возник пожар, составляет 10 тыс кв м (100х100м).

По фотографиям ГСЧС видно, что пламя охватило значительную часть здания и поднимается выше уровня второго этажа, а черный дым - на десятки метров вверх.

По указанному адресу в с.Чишки зарегистрировано ООО "Nika Druk", изготовляющее растворители, специализированные краски и упаковочную продукцию.

В то же время, как сообщает "24 канал", вероятно, на территории предприятия взорвались три цистерны с аммиаком. Сейчас эта информация в настоящее время не подтверждена.

На сайте Давыдовской объединенной территориальной громады, в которую входит с.Чишки, опубликован призыв "с целью обеспечения безопасности собственного здоровья закрыть окна и двери, не выходить на улицу и не выпускать детей из домов".

Ликвидация пожара продолжается.