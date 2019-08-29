Рада проголосовала за назначение Баканова главой СБУ

Верховная Рада поддержала назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за назначение Баканова главой СБУ проголосовали 319 депутатов на пленарном заседании в четверг вечером.

В четверг вечером в ходе выступления с трибуны парламента Баканов подчеркнул необходимость принять новый закон об СБУ, который "устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами".

Отвечая на вопрос депутатов, какой он видит СБУ - как правоохранительный орган или как ведомство со специальной службой, Баканов сказал: "Есть смысл объединить правоохранительную и специальную функцию".

И.Баканов родился 2 мая 1975 года в Кривом Роге (Днепропетровская обл.). Имеет экономическое и юридическое образование: в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2016 году – Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины. С 2013 года Баканов был руководителем ООО "Студия Квартал-95".

До мая 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", во время предвыборной кампании руководил штабом нынешнего президента Украины Зеленского.

В мае 2019 года указом президента Украины Баканов назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.