События

10:48 29.08.2019

Полиция задержала двух коммунальщиков в рамках расследования обрушения дома в Дрогобыче

1 мин читать
Полиция задержала двух коммунальщиков в рамках расследования обрушения дома в Дрогобыче

Сотрудники полиции задержали двух сотрудников коммунального предприятия в рамках расследования об обвале части жилого дома в г.Дрогобыч Львовской области, унесшего жизни восьмерых человек.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, 57-летний мужчина и 60-летняя женщина, оба местные жители, были задержаны в среду, 28 августа. Вскоре решится вопрос об избрании им меры пресечения.

По факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в Дрогобыче открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, предусматривающие наказание в виде 5-12 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в результате обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче в ночь на среду погибли 8 человек, еще 7 госпитализированы. Инцидент расследует полиция.

Теги: #дрогобыч #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:22 29.08.2019
В Дрогобыче объявлен траур по погибшим в результате обвала жилого дома

В Дрогобыче объявлен траур по погибшим в результате обвала жилого дома

08:14 29.08.2019
Поисково-спасательные работы по поиску погибших под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершены, обнаружены тела 8 погибших

Поисково-спасательные работы по поиску погибших под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершены, обнаружены тела 8 погибших

06:58 29.08.2019
Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших

04:27 29.08.2019
Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тела шести погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тела шести погибших

02:05 29.08.2019
Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

17:48 28.08.2019
Полиция начала расследование нападения на съемочную группу канала "112. Украина" на Харьковщине, задержаны 30 участников конфликта

Полиция начала расследование нападения на съемочную группу канала "112. Украина" на Харьковщине, задержаны 30 участников конфликта

16:29 28.08.2019
Зеленский по итогам трагедии в Дрогобыче: Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилищных домов

Зеленский по итогам трагедии в Дрогобыче: Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилищных домов

10:37 28.08.2019
В ГСЧС назвали взрыв газа маловероятной причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче, в "Львовгазе" отвергают эту версию

В ГСЧС назвали взрыв газа маловероятной причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче, в "Львовгазе" отвергают эту версию

10:33 28.08.2019
Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек – ГСЧС

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек – ГСЧС

10:08 28.08.2019
На месте обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче обнаружили тело второго погибшего – ГСЧС

На месте обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче обнаружили тело второго погибшего – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луценко написал заявление об увольнение с поста Генпрокурора

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тела шести погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко написал заявление об увольнение с поста Генпрокурора

Сенцов доставлен в Бутырку в рамках процесса обмена с Украиной - источник в Москве

Адвокат Сенцова пока не подтверждает информацию о его этапировании в Москву

Нардепы от "Слуги народа" почтили память Героев, погибших за независимость Украины

Режим ЧП объявлен во Флориде в связи с приближением урагана "Дориан", Трамп обещал помощь штату

Жители ряда сел Киевской области против разработки Тарасовского месторождения титановых руд из-за опасения загрязнения реки Рось

Европа пока не будет создавать свой пилотируемый космический корабль - глава ЕКА

Власти Гонконга запретили массовые выступления, запланированные на субботу

На станциях метро в Киеве, из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card, возобновлена продажа и пополнение карточки метро, жетона

Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен на плановый ремонт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА