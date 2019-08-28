Посол Украины в Германии сообщил о телефоном разговоре Зеленского и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, сообщает посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Сегодня состоялась 4-я за последние месяцы телефонный разговор президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины!", - написал Мельник в своем микроблоге в соцсети Twitter.

При этом посол поблагодарил германскую сторону и лично пресс-секретаря немецкого правительства Стефена Зайберта.