События

20:27 28.08.2019

Посол Украины в Германии сообщил о телефоном разговоре Зеленского и Меркель

1 мин читать
Посол Украины в Германии сообщил о телефоном разговоре Зеленского и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, сообщает посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Сегодня состоялась 4-я за последние месяцы телефонный разговор президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины!", - написал Мельник в своем микроблоге в соцсети Twitter.

При этом посол поблагодарил германскую сторону и лично пресс-секретаря немецкого правительства Стефена Зайберта.

Теги: #президент #канцлер #переговоры #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:37 28.08.2019
Меркель и Зеленский выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате" - Кабинет министров ФРГ

Меркель и Зеленский выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате" - Кабинет министров ФРГ

19:46 28.08.2019
В Минобороны прошли украинско-немецкие штабные переговоры, обсудили оборонную реформу и региональную безопасность

В Минобороны прошли украинско-немецкие штабные переговоры, обсудили оборонную реформу и региональную безопасность

19:34 27.08.2019
В Кремле заявили о поддержке всеми сторонами идеи "нормандского" саммита, но требуется определить его результативность

В Кремле заявили о поддержке всеми сторонами идеи "нормандского" саммита, но требуется определить его результативность

20:54 26.08.2019
Франция и Германия рассчитывают на результативность саммита в нормандском формате

Франция и Германия рассчитывают на результативность саммита в нормандском формате

20:19 26.08.2019
Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены

Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены

19:35 26.08.2019
Трамп уверен, что у Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к РФ, но тот не справился

Трамп уверен, что у Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к РФ, но тот не справился

01:52 26.08.2019
Меркель и Макрон выразили желание скорейшего проведения саммита лидеров нормандской четверки

Меркель и Макрон выразили желание скорейшего проведения саммита лидеров нормандской четверки

22:38 25.08.2019
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивным процессом

Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивным процессом

20:41 25.08.2019
Республиканец Джо Уолш объявил об участии в президентской гонке-2020

Республиканец Джо Уолш объявил об участии в президентской гонке-2020

10:38 25.08.2019
Трамп считает возможным приглашение Путина на саммит G7 в США – Bloomberg

Трамп считает возможным приглашение Путина на саммит G7 в США – Bloomberg

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-секретарь генпрокурора обнародовала скан-копию заявления Вышинского о согласии на участие в обмене удерживаемыми с РФ

Рада в первый день работы сформирует Кабмин, сменит главу СБУ и даст согласие президенту на замену генпрокурора – повестка дня

Новая Рада в четверг намерена в 1-м чтении проголосовать за лишение нардепов неприкосновенности

НАБУ проводит обыски по делу о незаконной вырубке в Гутянском лесничестве на Харьковщине, из-за противодействия фигуранта детективы вызвали полицию

Суд взял под стражу Богатыреву с альтернативой залога в 6 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции с полуночи – штаб ООС

"Слуга народа" публично не озвучивает, кого подаст Зеленскому на премьера

Жители ряда сел Киевщины против разработки Тарасовского месторождения титановых руд из-за опасения загрязнения реки Рось

Пресс-секретарь генпрокурора обнародовала скан-копию заявления Вышинского о согласии на участие в обмене удерживаемыми с РФ

В центре Киева проходит акция против назначения Авакова в новое правительство

"Нова Пошта" тестирует услугу авиадоставки

Рада в первый день работы сформирует Кабмин, сменит главу СБУ и даст согласие президенту на замену генпрокурора – повестка дня

Подготовительная депутатская группа уточнила руководство регламентного и транспортного комитетов

Гройсман пожелал преемнику сил, терпения и удачи

Новая Рада в четверг намерена в 1-м чтении проголосовать за лишение нардепов неприкосновенности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА