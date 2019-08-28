Подготовительная депутатская группа уточнила руководство регламентного и транспортного комитетов

Депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва уточнила руководящие составы парламентских комитетов - регламентного и по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Участники группы поддержали кандидатуры Юрия Кисиля на должность руководителя комитета по вопросам транспорта, а Сергея Кальченко - на должность главы регламентного комитета. Оба они избраны от партии "Слуга народа".

Группа также уменьшила с семи до пяти количество членов комитета по вопросам свободы слова.