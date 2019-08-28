Синод Церкви Греции сделал шаг к признанию ПЦУ, чем создал прецедент для других церквей - Павленко

Священный синод Православной церкви Греции признал право Вселенского патриарха предоставлять автокефалию, а также привилегию пресвитера Церкви Греции продолжать заниматься вопросом признания Украинской Православной Церкви (ПЦУ), сообщается на официальном сайте Православной церкви Греции.

"По рекомендации Синодических комитетов по догматическим и правовым вопросам, православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Постоянный Священный Синод признает право Вселенского Патриарха предоставлять автокефалию, а также привилегию пресвитера Церкви Греции продолжать заниматься вопросом признания Церкви Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Соответствующие решения были приняты на сессии Синода, прошедшей 27-28 августа.

Экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко пояснил, что таким образом Синод Греческой православной Церкви "сделал шаг к признанию Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

"Создается прецедент и образец для других Церквей. Ждем хороших новостей в октябре и позднее", - написал Павленко на своей странице в соцсети Facebook.