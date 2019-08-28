В Закарпатской области вследствие столкновения легковушки с автобусом пострадали 10 человек – полиция

Полиция Закарпатской области расследует ДТП в Раховском районе с участием рейсового автобуса, который перевозил 25 пассажиров, и автомобиля "Skoda Super".

"Сегодня утром на автодороге "Мукачево-Рогатин" в Раховском районе столкнулись рейсовый автобус марки "Эталон" и автомобиль "Skoda Superb". По предварительной информации, в результате ДТП в больницу попали шестеро пассажиров автобуса и пассажирка легковушки", - сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Отмечается, что информация о ДТП поступила около 7:00 утра в полицию с пострадавшими в пгт Ясиня.

По информации полиции, от удара автобус перевернулся, а автомобиль снес ограду и въехал в кювет.

"По предварительной информации, 21-летний водитель "Skoda" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с рейсовым автобусом", - говорится в сообщении.

В автобусе на момент аварии находились 25 пассажиров. Шестерых из них госпитализировали в больницу каретой скорой медицинской помощи. Также в медучреждение за помощью обратилась пассажир легковушки, жена водителя.

"По факту ДТП с пострадавшими полиция открыла уголовное производство по ст.286 УК Украины", - подытожили в полиции.