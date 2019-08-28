События

12:19 28.08.2019

В Закарпатской области вследствие столкновения легковушки с автобусом пострадали 10 человек – полиция

1 мин читать
В Закарпатской области вследствие столкновения легковушки с автобусом пострадали 10 человек – полиция

 Полиция Закарпатской области расследует ДТП в Раховском районе с участием рейсового автобуса, который перевозил 25 пассажиров, и автомобиля "Skoda Super".

"Сегодня утром на автодороге "Мукачево-Рогатин" в Раховском районе столкнулись рейсовый автобус марки "Эталон" и автомобиль "Skoda Superb". По предварительной информации, в результате ДТП в больницу попали шестеро пассажиров автобуса и пассажирка легковушки", - сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Отмечается, что информация о ДТП поступила около 7:00 утра в полицию с пострадавшими в пгт Ясиня.

По информации полиции, от удара автобус перевернулся, а автомобиль снес ограду и въехал в кювет.

"По предварительной информации, 21-летний водитель "Skoda" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с рейсовым автобусом", - говорится в сообщении.

В автобусе на момент аварии находились 25 пассажиров. Шестерых из них госпитализировали в больницу каретой скорой медицинской помощи. Также в медучреждение за помощью обратилась пассажир легковушки, жена водителя.

"По факту ДТП с пострадавшими полиция открыла уголовное производство по ст.286 УК Украины", - подытожили в полиции.

Теги: #пострадавшие #дтп #закарпатская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 27.08.2019
ФССУ направил на обеспечение лекарствами пострадавших на производстве 61,7 млн грн

ФССУ направил на обеспечение лекарствами пострадавших на производстве 61,7 млн грн

12:04 21.08.2019
В Днепре нарушивший ПДР водитель "Ягуара" нанес телесные повреждения полицейскому

В Днепре нарушивший ПДР водитель "Ягуара" нанес телесные повреждения полицейскому

08:43 20.08.2019
Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

20:28 19.08.2019
В центре Киева внедорожник въехал в пешеходов, пострадали 6 человек - полиция

В центре Киева внедорожник въехал в пешеходов, пострадали 6 человек - полиция

12:24 19.08.2019
Три человека погибли, еще девять травмированы в ДТП с участием "маршрутки" в Черкасской области

Три человека погибли, еще девять травмированы в ДТП с участием "маршрутки" в Черкасской области

07:05 19.08.2019
Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

00:03 19.08.2019
В "Буковеле" во время роуп-джампинга оборвался трос, два человека в реанимации - СМИ

В "Буковеле" во время роуп-джампинга оборвался трос, два человека в реанимации - СМИ

01:27 18.08.2019
В Днепре помощник начальника управления Нацполиции совершил ДТП и скрылся

В Днепре помощник начальника управления Нацполиции совершил ДТП и скрылся

08:39 16.08.2019
В Киевской области на автодороге Киев-Одесса съехала в кювет и перевернулась цистерна с бензином

В Киевской области на автодороге Киев-Одесса съехала в кювет и перевернулась цистерна с бензином

16:55 14.08.2019
Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прокуратура Киева просит суд арестовать Богатыреву

Многонациональные учения "Rapid Trident-2019" начнутся 13 сентября во Львовской области

Суд отпустил Вышинского под личное обязательство

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек – ГСЧС

На месте обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче обнаружили тело второго погибшего – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура Киева просит суд арестовать Богатыреву

Многонациональные учения "Rapid Trident-2019" начнутся 13 сентября во Львовской области

Вышинский "будет идти на обмен", поэтому суд изменил меру пресечения - источник

Глава СПЧ надеется на соответствующий ответ России на освобождение Вышинского в Киеве

Суд отпустил Вышинского под личное обязательство

В КГГА о светоотражающих жилетах для учеников: Это заявление премьера, нормативных документов об этом нет

Киев полностью готов к новому учебному году - КГГА

В ГСЧС назвали взрыв газа маловероятной причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче, в "Львовгазе" отвергают эту версию

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек – ГСЧС

На месте обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче обнаружили тело второго погибшего – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА