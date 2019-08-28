В ГСЧС назвали взрыв газа маловероятной причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче, в "Львовгазе" отвергают эту версию

Взрыв газа, названный в качестве предварительной причины обрушения ночью в Дрогобыче Львовской области подъезда четырехэтажного жилого дома, маловероятен, заявляют в Госслужбе Украины по ЧС, тогда как в "Львовгазе" заявили, что исключают такую версию причины ЧП.

"Сначала разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", - сказал замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве в среду утром.

В свою очередь, в "Львовгазе" также заявили, что обрушение дома в Дрогобыче не связанно с природным газом, подчеркнув при этом, что "никаких взрывов не было, природный газ не мог быть причиной обвала".

"Специалистами АО "Львовгаз" сразу ночью было проведено обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м на загазованность вокруг дома №100/1 по Грушевского в Дрогобыче, в котором произошел обвал подъезда №2. Загазованности не выявлено... Накануне вызовов на службу 104 об утечках природного газа из этого дома не поступало", - говорится в обнародованном пресс-службой облгаза сообщении.

Ранее ГСЧС сообщала, что в 2.46 28 августа в г. Дрогобыч по ул.Грушевского,101, в четырехэтажном 4-подъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. По состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы (из них 4 ребенка).

Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.