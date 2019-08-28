События

10:37 28.08.2019

В ГСЧС назвали взрыв газа маловероятной причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче, в "Львовгазе" отвергают эту версию

2 мин читать
В ГСЧС назвали взрыв газа маловероятной причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче, в "Львовгазе" отвергают эту версию

 Взрыв газа, названный в качестве предварительной причины обрушения ночью в Дрогобыче Львовской области подъезда четырехэтажного жилого дома, маловероятен, заявляют в Госслужбе Украины по ЧС, тогда как в "Львовгазе" заявили, что исключают такую версию причины ЧП.

"Сначала разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", - сказал замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве в среду утром.

В свою очередь, в "Львовгазе" также заявили, что обрушение дома в Дрогобыче не связанно с природным газом, подчеркнув при этом, что "никаких взрывов не было, природный газ не мог быть причиной обвала".

"Специалистами АО "Львовгаз" сразу ночью было проведено обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м на загазованность вокруг дома №100/1 по Грушевского в Дрогобыче, в котором произошел обвал подъезда №2. Загазованности не выявлено... Накануне вызовов на службу 104 об утечках природного газа из этого дома не поступало", - говорится в обнародованном пресс-службой облгаза сообщении.

Ранее ГСЧС сообщала, что в 2.46 28 августа в г. Дрогобыч по ул.Грушевского,101, в четырехэтажном 4-подъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. По состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы (из них 4 ребенка).

Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Теги: #обрушение #гсчс #дрогобыч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:33 28.08.2019
Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек – ГСЧС

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек – ГСЧС

10:08 28.08.2019
На месте обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче обнаружили тело второго погибшего – ГСЧС

На месте обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче обнаружили тело второго погибшего – ГСЧС

07:49 28.08.2019
В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, два человека погибли - полиция

В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, два человека погибли - полиция

07:32 28.08.2019
В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, один человек погиб

В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, один человек погиб

06:56 28.08.2019
Открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче - полиция

Открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче - полиция

05:52 28.08.2019
В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок – ГСЧС

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок – ГСЧС

05:35 28.08.2019
В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 4 человека – ГСЧС

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 4 человека – ГСЧС

05:25 28.08.2019
В Дрогобыче произошел взрыв газа в жилом доме, обвалилась часть здания - полиция

В Дрогобыче произошел взрыв газа в жилом доме, обвалилась часть здания - полиция

17:10 25.08.2019
Полиция расследует обрушение моста в Харькове по двум статьям УК

Полиция расследует обрушение моста в Харькове по двум статьям УК

17:07 25.08.2019
Масштабный пожар старых автопокрышек произошел Харькове – ГСЧС

Масштабный пожар старых автопокрышек произошел Харькове – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек – ГСЧС

На месте обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче обнаружили тело второго погибшего – ГСЧС

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок – ГСЧС

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 4 человека – ГСЧС

На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича Рыбака - решение подготовительной группы

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев полностью готов к новому учебному году - КГГА

Обвинение по факту незаконного взыскания с "Укрзализныци" 2,4 млн грн при закупке экскаватора направлено в суд

Помпео надеется на то, что лидер КНДР пойдет на продолжение переговоров с США ради собственного народа

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Трамп делает все, чтобы достичь соглашения с Китаем как можно скорее, но конкретных сроков нет – Помпео

28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

США будут работать над возвращением России в G-7

Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

Незвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА