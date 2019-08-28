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10:33 28.08.2019

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек – ГСЧС

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Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек – ГСЧС

 Под завалами обрушившегося минувшей ночью подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома в г.Дрогобыч (Львовская обл.) могут находиться еще пять человек, сообщают в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

"По оперативным данным, еще под завалами может находиться пять лиц, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения лиц, судьба которых остается неизвестной", - сказал замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве в среду утром.

Коротинский проинформировал, что в настоящее время все жильцы выведены из дома, оказывается необходимая психологическая помощь и решается вопрос об их отселении.

"К проведению поисково-спасательных работ привлечены около 450 человек и 65 единиц техники", - рассказал он, отметив, что среди привлеченных также 3 расчета кинологов.

В свою очередь замдиректора департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский добавил, что помогают в поисково-спасательных работах, а также помогают обеспечивать порядок вокруг аварийного дома более 200 правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Ранее в ГСЧС сообщали, что в 2.46 28 августа в г.Дрогобыч по ул.Грушевского,101, в четырехэтажном 4-подъездном жилом доме произошел взрыв, в результате которого произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. По состоянию на 8:30, были выявлены тела двух погибших и 7 человек госпитализированы (из них 4 ребенка).

Теги: #гсчс #жертвы #обвал #дрогобыч
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