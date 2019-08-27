События

21:37 27.08.2019

Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев вышел из процесса отбора главы "Укроборонпрома"

2 мин читать
Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев вышел из процесса отбора главы "Укроборонпрома"

Экс-главы "Смарт-холдинга" Алексей Тимофеев, назначение которого генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" поддержал премьер-министр Владимир Гройсман, вышел из процесса отбора главы госконцерна.

"Я участвовал в процессе отбора руководителя концерна и прошел ряд этапов, но на сегодня из этого процесса вышел. Кандидатом на эту позицию я более не являюсь", - написал Тимофеев на своей странице в Facebook.

Он указал, что не будет принимать участия в конкурсе на главу "Укроборонпрома", если такой будет, и уточнил, что не располагает информацией о текущем статусе отбора и альтернативных кандидатах.

"Я занимался, занимаюсь и буду заниматься привлечением инвестиций и реализацией проектов в энергетике и производственном секторе. Есть такие проекты - welcome, а по "Укроборонпрому" - это не ко мне", -- подытожил Тимофеев.

Как сообщалось, ранее глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус сообщил, что из длинного списка претендентов на руководящие посты в госконцерн рекрутеры выбрали шорт-лист из семи кандидатов, трое из которых готовы работать в новой команде. Он уточнил, что новая команда - это группа известных топ-менеджеров с разносторонним опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом, однако не назвал их.

Позднее член набсовета "Укроборонпрома" Давид Арахамия отметил, что на должность главы госконцерна будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить временного и.о. главы госконцерна, чтобы уже разбираться с существующими проблемами. Он прогнозирует, что конкурс произойдет не ранее чем через два месяца.

Теги: #укроборонпром #руководство #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 27.08.2019
"Евросолидарность" окончательно определится с руководством фракцией 29 августа - Герасимов

"Евросолидарность" окончательно определится с руководством фракцией 29 августа - Герасимов

15:57 27.08.2019
"Укроборонпром" заместил импорт деталей из РФ на 60%, утверждают в "Слуге народа"

"Укроборонпром" заместил импорт деталей из РФ на 60%, утверждают в "Слуге народа"

14:55 27.08.2019
Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

12:12 27.08.2019
Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

08:38 27.08.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

08:33 27.08.2019
У посетителя рынка в Херсоне изъяли гранату

У посетителя рынка в Херсоне изъяли гранату

07:13 27.08.2019
Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

06:37 27.08.2019
В Запорожье нацгвардейцы задержали мужчину за домашнее насилие

В Запорожье нацгвардейцы задержали мужчину за домашнее насилие

04:34 27.08.2019
В Киеве неизвестный с ружьем ограбил ювелирный магазин

В Киеве неизвестный с ружьем ограбил ювелирный магазин

03:23 27.08.2019
Кличко рассказал, как проходит капремонт пяти станций скоростного трамвая в Киеве

Кличко рассказал, как проходит капремонт пяти станций скоростного трамвая в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича Рыбака - решение подготовительной группы

Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе – пресс-центр ООС

В боях за Иловайск в 2014г погибли 220 бойцов ВСУ – Генштаб

В боях за Иловайск в 2014г погибли 220 бойцов ВСУ – Генштаб

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" голосовала против предложенного руководства комитетов Рады ввиду лишения оппозиции контролирующих функций – Геращенко

Могерини проведет в Хельсинки 28-29 августа неформальную встречу министров обороны стран ЕС

НАТО может задействовать статью о коллективной обороне в случае серьезной кибератаки - Столтенберг

На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича Рыбака - решение подготовительной группы

Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

Разумков: "Рада-3" работает, хотя есть проблемы с ее сертификацией

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе – пресс-центр ООС

Зеленский встретится с Болтоном в среду

В боях за Иловайск в 2014г погибли 220 бойцов ВСУ – Генштаб

В боях за Иловайск в 2014г погибли 220 бойцов ВСУ – Генштаб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА