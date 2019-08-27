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16:12 27.08.2019

Около 130 рейсов отменены в аэропорту Мюнхена из-за ЧП

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В аэропорту Мюнхена из-за ЧП отменены более 130 рейсов, возможны дальнейшие ограничения, сообщает во вторник пресс-служба аэровокзала.

"За весь день из-за ограничений до сих пор пришлось аннулировать 130 рейсов. Кроме этого имели место серьезные опоздания в движении воздушного транспорта. Пассажиров информировали через громкую связь. Тем, кто ждет, раздавали бутылки с водой. В течение всего дня пассажирам следует рассчитывать на ограничения в сообщении", - говорится в заявлении пресс-службы.

Частично перекрыть терминалы аэропорта 1 и 2 пришлось после того, как утром во вторник пассажир, только что прилетевший в Мюнхен, открыл дверь запасного выхода в терминале 2. Пассажиром занялась полиция, а терминалы начали обыскивать.

Теги: #мюнхен #авиарейсы #аэропорт
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