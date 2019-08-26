События

20:14 26.08.2019

На Донбассе в понедельник боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

1 мин читать

На Донбассе с начала понедельника боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня… Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Пикуза - из гранатометов различных систем, вблизи Лебединского по направлению Ужовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Травневого по направлению Доломитного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Шумов по направлению района Шахта 6-7 - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Луганского по направлению Логвиново – из  автоматического гранатомета.

Теги: #украина #донбасс #обстановка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:54 26.08.2019
Франция и Германия рассчитывают на результативность саммита в нормандском формате

Франция и Германия рассчитывают на результативность саммита в нормандском формате

20:19 26.08.2019
Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены

Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены

20:06 26.08.2019
США удовлетворены работой нормандского формата, но готовы поддержать и другие встречи

США удовлетворены работой нормандского формата, но готовы поддержать и другие встречи

19:19 26.08.2019
В Полтавской области в гараже вспыхнула газовоздушная смесь, пострадал один человек

В Полтавской области в гараже вспыхнула газовоздушная смесь, пострадал один человек

11:44 26.08.2019
В Украине сохранится теплая погода, дожди лишь на Закарпатье и в Прикарпатье

В Украине сохранится теплая погода, дожди лишь на Закарпатье и в Прикарпатье

10:38 26.08.2019
Москалькова вернулась из Киева в Москву

Москалькова вернулась из Киева в Москву

01:52 26.08.2019
Меркель и Макрон выразили желание скорейшего проведения саммита лидеров нормандской четверки

Меркель и Макрон выразили желание скорейшего проведения саммита лидеров нормандской четверки

23:40 25.08.2019
МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

11:04 25.08.2019
На границе с Румынией контрабандисты оставили более 4 тыс пачек сигарет – Госпогранслужба

На границе с Румынией контрабандисты оставили более 4 тыс пачек сигарет – Госпогранслужба

10:42 25.08.2019
В Харькове обвалился автомобильный мост, пострадавших нет – полиция

В Харькове обвалился автомобильный мост, пострадавших нет – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Смертельное ранение матросу одной из частей морской пехоты мог нанести сослуживец

ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Смертельное ранение матросу одной из частей морской пехоты мог нанести сослуживец

ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

В Харьковской области к офису и квартире адвоката-антикоррупционера принесли траурные венки с угрозами и топор

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская"

Полиция ищет неизвестных, стрелявших из гранатомета по зданию в Киеве, открыто дело по статье "теракт"

Гетманцев: Рада может ввести механизм "кешбека" для рисковых отраслей с 2020

Трамп поспорил c лидерами G-7 по вопросу возвращения России в группу

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Более 300 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе за минувшую неделю

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА