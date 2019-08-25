Памятник Игорю Сикорскому уже устанавливают - Кличко

Начался процесс установки памятника выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мер Киева Виталий Кличко опубликовал на своей официальной странице в соцсети Фейсбук видео с установкой памятника.

"Через несколько дней мы откроем в столице памятник одному из самых выдающихся киевлян - всемирно известному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Памятник, изготовленный при поддержке меценатов, уже устанавливают возле аэропорта, который теперь носит имя Сикорского (бывший аэропорт "Жуляны") ", - написал Кличко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Автором монумента является известный киевлянам архитектор Владимир Журавель, который создал скульптурную композицию "дети запускают кораблики", установленную на Почтовой площади, и памятника Илье Муромцу.

Скульптура Сикорского изготовлена из бронзы, покрытой темно-зеленой патиной. Стоять фигура авиаконструктора на стилизованной гранитной полусфере. Общая высота памятника с постаментом будет 7,2 м.