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05:29 25.08.2019

Прокуратура ликвидировала нарколабораторию, которая поставляла военным амфетамин в Киеве - прокуратура

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Прокуратура ликвидировала нарколабораторию, которая поставляла военным амфетамин в Киеве - прокуратура

 Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с Главным управлением Национальной полиции в Киевской области и Службой безопасности Украины задокументировали факт сбыта партии наркотиков в Киеве, двое злоумышленников задержаны при попытке реализации наркотиков, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"Стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 тыс. грн.", - говорится в сообщении, на официальном сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Во время следственных действий также ликвидирована нарколаборатория, с помощью которой изготавливались психотропы.

"Двум наркоторговцам уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Оба злоумышленника судом взяты под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1 млн 152 тыс. 600 грн залога", - отметили в прокуратуре.

Теги: #киев #торговля #украина #наркотики
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