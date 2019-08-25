Прокуратура ликвидировала нарколабораторию, которая поставляла военным амфетамин в Киеве - прокуратура

Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с Главным управлением Национальной полиции в Киевской области и Службой безопасности Украины задокументировали факт сбыта партии наркотиков в Киеве, двое злоумышленников задержаны при попытке реализации наркотиков, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"Стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 тыс. грн.", - говорится в сообщении, на официальном сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Во время следственных действий также ликвидирована нарколаборатория, с помощью которой изготавливались психотропы.

"Двум наркоторговцам уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Оба злоумышленника судом взяты под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1 млн 152 тыс. 600 грн залога", - отметили в прокуратуре.