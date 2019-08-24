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12:58 24.08.2019

Эксперт не исключил затопления "Союза" с роботом на борту при срыве стыковки с МКС

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Эксперт не исключил затопления "Союза" с роботом на борту при срыве стыковки с МКС

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR на борту будет затоплен, если его не удастся пристыковать к МКС, сообщил "Интерфаксу"  эксперт космической отрасли из РФ Иван Моисеев.

"Можно подумать об еще одной попытке. Конечно, эти попытки рискованное дело. Если их не продумать, то может произойти столкновение со станцией. А потом, если не получится пристыковаться, его будут затоплять", - сказал Моисеев.

Он заявил, что корабль сможет предпринимать попытки пристыковаться к МКС еще в течение недели, пока не будет израсходован ресурс его двигателей. "Корабль рассчитан на долгое время работы, около года, в составе МКС. Вне станции ресурса двигателя и топлива хватит, наверное, где-то на неделю. Все зависит от того насколько активно он будет маневрировать. Если будет активно делать попытки пристыковаться, топливо израсходуется быстро", - сказал Моисеев.

Неудачная стыковка "Союза" с МКС могла произойти из-за недоработок в системах самого корабля, считает Моисеев. "Там новая система стоит на корабле и тут прямой вывод напрашивается, что недостаточно внимания уделили ее отработке", - сказал он.

По словам Моисеева, ситуация не является экстраординарной, раньше корабли удавалось пристыковать вручную после отказа системы автоматической стыковки. "Такие ситуации были. Раньше их было вообще очень много. В этом веке было как минимум три аналогичные ситуации с "Прогрессом", когда отказывала система "Курс" и тогда включали телеоператорный режим и спокойно выходили из ситуации", - отметил эксперт.

Источник "Интерфакса" в космической отрасли подтвердил, что корабль могут затопить. "Если не пристыкуется, его придется затопить", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. По данным НАСА, причиной неудачи стала работа систем стыковки на станции. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что возникли проблемы с системой автоматической стыковки "Курс".

Корабль отведен на безопасное расстояние. В "Роскосмосе" сообщили, что попытка стыковки перенесена на резервную дату. В НАСА сообщают, что попытка стыковки может быть совершена в ночь с воскресенья на понедельник после замены оборудования на МКС.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 6:38 по московскому времени в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС".

Теги: #мкс #космос #чп
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