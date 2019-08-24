"Марш защитников Украины" проходит в Киеве

В Киеве колонна участников "Марша защитников Украины", организованного ветеранами, начала движение от ул.Владимирской к Майдану Независимости.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", в марше принимают участие несколько десятков тысяч человек, среди участников – ветераны боевых действий, родные военных, волонтеры и простые граждане.

Впереди колонны двигаются два военных автомобиля в камуфляжной сетке с Государственными флагами Украины, а также автомобиль полиции.

За ними следует большая группа матерей и родственников военных, погибших на Донбассе. Далее – другие участники марша.

Участники шествия держат в руках флаги Украины, многие – в военной униформе или в вышиванках. Партийная символика отсутствует.

Время от времени люди в колонне скандируют лозунги "Слава Украине! – Героям Слава!", "Україна понад усе!" (рус. "Украина превыше всего") и т.д.

Обстановка спокойная и праздничная, правоохранители присутствуют в небольшом количестве.