Послы стран G7 заявляют о преданности в помощи Украине на пути реформ

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) накануне Дня Независимости Украины подтверждает свою готовность и приверженность в содействии Украине на пути реформ.

"По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ желает мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении группы G7 (G7AmbReformUA) в Твиттере в пятницу.