Контрразведчики СБУ задержали двух украинок-информаторш боевиков "ЛНР"

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность двух украинских гражданок, которые обеспечивали террористические группировки "ЛНР" разведывательными данными о подразделениях, задействованных в операции Объединенных сил.

"Установлено и в ходе досудебного расследования получены доказательства, что жительница подконтрольной украинской власти территории Луганщины собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и вооруженных сил, осуществляющих отпор вооруженной агрессии против нашей страны. Полученные данные она передавала другой гражданке Украины - боевику так называемой 4 ОМСБр 2 АК "НМ" террористической организации "ЛНР", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

Сейчас обеим гражданкам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела переданы в суд.