События

14:34 23.08.2019

Фильм "Додому" Наримана Алиева представит Украину на "Оскаре"

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Фильм "Додому" Наримана Алиева представит Украину на "Оскаре"

Украинский Оскаровский комитет утвердил фильм Наримана Алиева "Додому" ("Evge") в качестве претендента на премию "Оскар".

В сообщении на Facebook-странице комитета в пятницу отмечается также, что в 2019 году эта лента стала единственным кандидатом, подавшим заявку на рассмотрение комитета.

Фильм "Додому" был удостоен гран-при на 10-м Одесском международном кинофестивале. В главных ролях - Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Герой картины Мустафа, потеряв старшего сына в результате боевых действий на востоке Украины, принимает решение похоронить его на Родине - в Крыму.

Картина выходит в украинский прокат 7 ноября.

Номинанты на премию "Оскар" будут объявлены 13 января 2020 года. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.

Теги: #оскар #украина
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