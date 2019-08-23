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10:10 23.08.2019

Кабмин назначил гендиректора госавиапредприятия "Украина"

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Кабмин назначил гендиректора госавиапредприятия "Украина"

Кабинет министров Украины назначил генеральным директором государственного авиационного предприятия "Украина" Александра Мазура, ранее также занимавшего пост гендиректора международного аэропорта "Борисполь".

Назначение утверждено распоряжением Кабмина № 651 от 21 августа 2019 года.

Мазур с 2014 года занимал должность первого замгендиректора госавиаредприятия "Украина". Ранее, в 2003 году, был назначен гендиректором "Зала официальных делегаций" аэропорта "Борисполь", а в 2006 году - гендиректором "Борисполя".

С 2007 года был и.о. председателя Бориспольской райгосадминистрации, в 2008 году – назначен помощником главы Государственной авиационной администрации, а в 2009 году - гендиректором по стратегическому развитию ГП "Украэрорух", а позже главой Броварской райгосадминистрации.

В 2010 году Мазур возглавлял управление Госкомзема в Броварском районе, а также занимал пост заместителя начальника Главного управления Госкомзема в Киевской области.

ГАП "Украина" создано с целью организации, обеспечения и выполнения воздушных перевозок, специальными рейсами высших должностных делегаций Украины и других государств в пределах страны и за ее границами.

Теги: #украина #госавиапредприятие #кадры #кабмин
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