Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага на Софийской площади в Киеве.

Как сообщила пресс-служба президента, в торжественной церемонии также приняли участие Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут - дочь военного летчика, подполковника Серг ия Каминского, который погиб в июня 2014 года вблизи Славянска, Анастасия Каминская.

Как сообщалось, накануне Зеленский призвал украинцев в пятницу, 23 августа, по случаю Дня государственного флага провести флешмоб.

"У меня есть предложение к каждому украинцу с каждого уголка нашей неньки и ко всем украинцам мира – сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.