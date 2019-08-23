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04:01 23.08.2019

Более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев могут быть обменяны до конца месяца - газета со ссылкой на источники

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До конца августа на родину могут вернуться более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев, в их число могут попасть все задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские моряки, при этом украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет, а главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сам отказался от обмена, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

"Власти РФ и Украины активизировали процесс обмена заключенными. Как рассказали изданию информированные источники, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев, которые до сих пор находились под стражей. В их число, по данным издания, могут попасть все украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе", - говорится в публикации.

Источники газеты сообщили, что Москва передаст Киеву 33 человека. Столько же должны уехать в обратном направлении. Обмен не затронет режиссера Олега Сенцова, который в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. Его, по данным издания, в списках нет.

"Что касается главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, то он сам отказался участвовать в обмене. Обвиняемый украинскими властями в государственной измене журналист намерен добиваться своего оправдания и освобождения", - пишет газета.

В статье отмечается, что точные сроки обмена ни одна из сторон не называет. Скорее всего, он состоится до конца этого месяца. При этом знакомые с содержанием переговоров собеседники издания констатируют наличие принципиальной договоренности по этому вопросу, пишет издание.

Теги: #обмен #россия #украина #заключенные
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