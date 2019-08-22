События

19:36 22.08.2019

Зеленский призвал украинцев в День государственного флага провести флешмоб

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Зеленский призвал украинцев в День государственного флага провести флешмоб

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в пятницу, 23 августа, по случаю Дня государственного флага провести флешмоб.

У меня есть предложение к каждому украинцу с каждого уголка нашей неньки и ко всем украинцам мира – сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.

Он отметил, что сейчас есть территории в Украинском государстве, на которых украинцы вынуждены прятать украинский флаг.

Теги: #зеленский #день_флага #флэшмоб
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