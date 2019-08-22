В ВККСУ произошли кадровые изменения

В течение мая-августа 2019г в Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) произошли существенные изменения в составе: ее покинули семь членов, в то время как пришли четыре новых.

Согласно обнародованному в четверг сообщению ВККСУ, из штата Комиссии отчислены в связи с окончанием срока, на который они были избраны, Сергей Прилипко (29 июня) и Павел Луцюк (2 июля). Также ВККСУ по собственному желанию покинули Андрей Василенко (14 мая), 4) 14.06.2019 Тарас Лукаш (14 июня) и Станислав Щотка (8 августа).

Помимо этого, на основании приказов об увольнении уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой прекратили полномочия Татьяна Весельская (10 июля) и Андрей Козлов (11 июля)

Вместе с тем зачислены в штат Комиссии Сергей Остапец (3 июля), Николай Сирош (12 июля), Александр Дроздов (17 июля) и Андрей Солодков (22 августа).