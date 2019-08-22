События

15:11 22.08.2019

Полиция Кировоградщины ввела в действие план "Сирена" в связи с убийством в Кропивницком адвоката и ранением еще одного человека

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Полиция Кировоградщины ввела в действие план "Сирена" в связи с убийством в Кропивницком адвоката и ранением еще одного человека

В связи с тем, что в четверг около полудня в Кропивницком неизвестные лица с использованием огнестрельного оружия причинили ранения двум местным жителям, вследствие чего один из них погиб на месте, а другой был госпитализирован, правоохранители Кировоградской области ввели в действие план "Сирена".

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. К раскрытию преступления также привлечен ряд оперативных служб, экспертов и кинологов. В действие введен оперативный план "Сирена", - сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

В ведомстве проинформировали, что предварительная квалификация события - ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщала, что ориентировочно в 11:45 четверга в Кропивницком возле СИЗО расстреляли из автоматического оружия адвоката Александра Иванова.

Теги: #кропивницкий #полиция
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