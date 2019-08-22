События

14:07 22.08.2019

В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

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В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

Ориентировочно в 11:45 четверга в Кропивницком возле СИЗО №6 неизвестные расстреляли из автоматического оружия адвоката Александра Иванова, при этом есть информация о наличии еще одного пострадавшего, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Убийство произошло по ул. Куропятникова у СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одного пострадавшего", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

Сейчас на месте преступления работает следственная группа.

Теги: #кропивницкий #адвокат #набу #смерть
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