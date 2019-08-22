События

02:42 22.08.2019

На Харьковщине в частном доме хранились 10 тонн суррогатного алкоголя и 30 тысяч пачек сигарет

1 мин читать

Прокуратура Харьковской области совместно со следователями управления финансовых расследований ГУ ГФС в области и при оперативном сопровождения управления защиты экономики в области обнаружили подпольный склад суррогатного алкоголя и сигарет.

"Склад оказался непосредственно в частном доме. Все комнаты полностью были заставлены контрафактной продукцией. Там насчитали почти 10 тонн алкоголя, по предварительным данным водки и коньяка, и более 30 тыс. Пачек табачных изделий. Вся эта продукция имеет неизвестное происхождение и не содержит предусмотренных законом акцизных марок. По предварительным данным, эти товары реализовывались в магазинах населенных пунктов сразу нескольких районов области, в частности, Богодуховском и Краснокутском", - цитирует пресс-служба и.о. начальника отдела прокуратуры Харьковской области Людмилу Белозерову.

Склад выявили в ходе санкционированных судом обысков в рамках уголовного производства по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ч. ч. 1, 3 ст. 204 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об аресте обнаруженной продукции и назначения необходимых экспертиз.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к незаконной деятельности.

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

Теги: #обнаружение #украина #суррогат #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:36 22.08.2019
Житель Днепропетровщины наладил контрабанду в Украину кокаина из стран Западной Европы

Житель Днепропетровщины наладил контрабанду в Украину кокаина из стран Западной Европы

01:44 22.08.2019
Россия может вернуться в G8 при условии полного восстановления территориальной целостности Украины

Россия может вернуться в G8 при условии полного восстановления территориальной целостности Украины

01:40 22.08.2019
Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8

Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8

00:45 22.08.2019
Год украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине отмечен положительно

Год украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине отмечен положительно

23:05 21.08.2019
В Полтаве горит здание "Новой почты", без пострадавших

В Полтаве горит здание "Новой почты", без пострадавших

22:52 21.08.2019
Пограничники на границе с Румынией обнаружили фуру, перевозящую контрабандные сигареты

Пограничники на границе с Румынией обнаружили фуру, перевозящую контрабандные сигареты

22:32 21.08.2019
Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев

Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев

19:20 21.08.2019
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует согласований - Лавров

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует согласований - Лавров

18:57 21.08.2019
Киев готов начать ремонт моста в Станице Луганской 22 августа, но еще необходим демонтаж блокпоста НВФ ОРЛО

Киев готов начать ремонт моста в Станице Луганской 22 августа, но еще необходим демонтаж блокпоста НВФ ОРЛО

18:37 21.08.2019
Статья российского издания о сокрытии фактов насилия со стороны военных ВСУ к гражданским не соответствует действительности – прокуратура

Статья российского издания о сокрытии фактов насилия со стороны военных ВСУ к гражданским не соответствует действительности – прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Полтаве горит здание "Новой почты", без пострадавших

В ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе самым действенным

Статья российского издания о сокрытии фактов насилия со стороны военных ВСУ к гражданским не соответствует действительности – прокуратура

Кононенко недоумевает из-за решения НАПК по декларации, намерен внести изменения и обжаловать часть решения Нацагентства

Суд в Москве оставил всех украинских моряков под стражей до конца октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция в результате спецоперации в трех областях Украины задержала участников банды, которые грабили элитные квартиры

ЦИК признала избранным депутатом по округу №198 Рудыка, кандидат от "Слуги народа" Дьяченко возмущена невыполнением решений судов

Валерий Гребенюк заменил Безсмертного в ТКГ – СМИ

Документы канадского суда указывают на связи Huawei с Ираном, Суданом и Сирией

Бывший первый замгенпрокурора Кузьмин заявляет, что не является подозреваемым ни в одном деле

Москва оспаривает решение парижского арбитража по Ощадбанку

На Донбассе в среду боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

В ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе самым действенным

Зеркаль отрицает возможность своего назначения послом Украины в США

Украинского политзаключенного в Крыму Бекирова осмотрели доктора – Денисова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА