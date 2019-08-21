Москва оспаривает решение парижского арбитража по Ощадбанку

Россия обжаловала решение парижского арбитража по иску Ощадбанка (Киев), указав, что крымское отделение учреждения не подпадает под действие договора о защите инвестиций, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

"Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс" (Interfax.ru).

В нем отмечается, что обнаруженные доказательства "позволили РФ на основании норм французского права обратиться 19 августа за пересмотром арбитражного решения в тот же трибунал, который вынес первоначальное решение".

В Минюсте напомнили, что с 2018 года Россия оспаривает правомерность арбитражных решений, вынесенных по искам украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины, поданным в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанным с активами в Крыму.

"В ходе указанной работы были обнаружены внутренние документы одного из истцов - Ощадбанка, свидетельствующие о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением", - говорится в пресс-релизе.

В министерстве утверждают, что "соглашение не охватывает инвестиции советского периода, защите подлежат только те, которые были сделаны после 1 января 1992 года". "При этом Ощадбанк представляет собой бывший украинский филиал Сбербанка СССР", - заявили в пресс-службе Минюста РФ.

Еще 25 июля текущего гожа Ощадбанк сообщил, что не получал документы, которые бы свидетельствовали о процессуальных действиях Российской Федерации об обжаловании решения Арбитражного трибунала в Париже о компенсации свыше $1,3 млрд убытков финучреждения, причиненных в результате аннексии Россией Крыма.

"Относительно распространенной в СМИ информации о том, что Российская Федерация обжаловала решение арбитража о выплате в пользу Ощадбанка, сообщаем следующее… По состоянию на 25 июля Ощадбанк не получал никаких документов, которые бы свидетельствовали о каких-либо процессуальных действиях Российской Федерации об обжаловании данного решения международного арбитража", - говорилось в пресс-релизе Ощадбанка.

Как отмечает пресс-служба банка, решение международного коммерческого арбитража по иску Ощадбанка к РФ о возмещении убытков, причиненных Ощадбанку в результате оккупации Крыма, было принято в Париже, поэтому любые правовые вопросы о возможности обжалования (отмены) решения регулируются действующим процессуальным законодательством Франции.

Как сообщалось, Москва не признала положительное решение международного арбитража по иску Ощадбанка в связи с якобы отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение такого иска. Минюст России заявил, что будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с его вынесением.