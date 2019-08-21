События

19:36 21.08.2019

На Донбассе в среду боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

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На Донбассе в среду боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала среды боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Все четыре обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, неподалеку Новомихайловки с направления Луганського боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного с направления Уживки – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, и дважды – неподалеку Старогнатовки с направления Новоласпы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 20 августа, НВФ семь раз нарушили "режим тишины". За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Теги: #оос #сводка
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