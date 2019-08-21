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15:23 21.08.2019

В Ивано-Франковской области лесники избили работников национального природного парка

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В Ивано-Франковской области лесники избили работников национального природного парка

Работников Гуцульского национального природного парка (Ивано-Франковской область ) избили лесники госпредприятия "Кутское лесное хозяйство", сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Минэкологии призвало Государственное агентство лесных ресурсов и правоохранительные органы отреагировать на этот факт.

"20 августа рабочая группа Государственной экологической инспекции Украины (Государственная природоохранная служба) начала проверку фактов осуществления незаконной вырубки леса ГП "Кутское лесное хозяйство" и Пистинского сельского совета на природно-заповедных территориях, находящихся в постоянном пользовании НПП "Гуцульщина", - сообщили в среду в пресс-службе министерства.

Однако, говорится в информации, во время выезда, на территории Пистинского сельского совета Косовского района провести проверку группа не смогла.

"Ряд работников Кутского лесхоза… (около 50 человек) с применением физической силы к работнику НПП, препятствовали комиссии пройти на территорию и осуществляли давление, не допуская экоинспекторов к выполнению своих обязанностей", - рассказали в Минэкологии.

На место происшествия была вызвана полиция. По факту избиения начальника отдела государственной охраны НПП "Гуцульщина" Андрея Матийчука и принуждения экоинспекторов выполнять неуполномоченные действия были уведомлены работники косовского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

"Министерство экологии и природных ресурсов Украины призывает Государственное агентство лесных ресурсов Украины и правоохранительные органы отреагировать на факт избиения работников НПП и препятствование комиссии Госэкоинспекции Украины (Государственная природоохранная служба) осуществлять профессиональные обязанности и принять немедленные меры относительно злоупотребления служебным положением работниками ГП "Кутский лесхоз", - говорится в сообщении.

При этом в Минэкологии утверждают, что представители ГП "Кутский лесхоз" постоянно вызывающе осуществляют незаконную рубку территории национального природного парка.

"Не останавливает их неправомерной деятельности и ряд открытых уголовных производств, решение суда о прекращении рубок на территории Пистинского сельского совета и несколько других судебных процессов. Национальный парк признан потерпевшим в этих процессах. Министерством экологии и природных ресурсов Украины были направлены десятки писем в правоохранительные органы всех уровней с требованием разобраться в незаконной деятельности ГП "Кутский лесхоз", - добавили в министерстве.

Теги: #ивано_франковская_область #лесник #минэкологии
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