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14:36 21.08.2019

Роман Терновский, осужденный в РФ за участие в "Правом секторе", вернулся в Украину

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Роман Терновский, осужденный в РФ за участие в "Правом секторе", вернулся в Украину

Удерживаемого с 2017 года под арестом в России украинского политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения, и он уже вернулся в Украину, сообщают в "Объединении родственников политзаключенных Кремля".

"Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. Мужчина вообще не имеет денег и любых других ресурсов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Объединения в соцсети Фейсбук в среду.

Как сообщалось, 18 октября 2017 года российские следователи совместно с ФСБ России задержали на территории Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского.

"Установлено, что Р.Терновский в составе участников экстремистской организации "Правый сектор" неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины, кроме этого, с помощью социальной сети, пропагандировал деятельность организации в интернете", - сообщила пресс-служба СК России.

Терновскому инкриминировали в РФ участие в деятельности запрещенной организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Российский суд арестовал Терновского, после чего ему неоднократно продляли меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно информации на сайте "Объединения родственников политзаключенных Кремля", оно является неполитическим общественным движением родных политзаключенных Кремля, которое борется за их освобождение в Украине и за рубежом, добивается защиты их прав и свобод, а также реабилитации и социализации после освобождения.

Теги: #рф #украина
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